Uomini e Donne, Roberta Ilaria Giusti ha scelto! Ecco chi (Di sabato 18 dicembre 2021) A Uomini e Donne è nuovamente tempo di scelte. Dopo quanto accaduto con Andrea Nicole e Ciprian, lo studio si è nuovamente tinto del rosso dei petali, questa volta per Roberta Ilaria Giusti arrivata al termine della sua avventura nel programma condotto da Maria de Filippi. A riferire della scelta fatta è stato Il vicolo delle news, sito che ha fornito i dettagli in anteprima dalla registrazione avvenuta ieri, 16 dicembre. La 21enne romana aveva davanti a sé due scelte: Luca Salatino e Samuele Carniani, solo uno dei due ha potuto abbracciare la ragazza. A riuscire in quella che è stata una vera impresa è Samuele. Anche in questo caso la scelta ha un po’ spiazzato il pubblico in studio ma soprattutto il pubblico a casa che ha commentato immediatamente la notizia non appena è girata. In molti infatti ... Leggi su cityroma (Di sabato 18 dicembre 2021) Aè nuovamente tempo di scelte. Dopo quanto accaduto con Andrea Nicole e Ciprian, lo studio si è nuovamente tinto del rosso dei petali, questa volta perarrivata al termine della sua avventura nel programma condotto da Maria de Filippi. A riferire della scelta fatta è stato Il vicolo delle news, sito che ha fornito i dettagli in anteprima dalla registrazione avvenuta ieri, 16 dicembre. La 21enne romana aveva davanti a sé due scelte: Luca Salatino e Samuele Carniani, solo uno dei due ha potuto abbracciare la ragazza. A riuscire in quella che è stata una vera impresa è Samuele. Anche in questo caso la scelta ha un po’ spiazzato il pubblico in studio ma soprattutto il pubblico a casa che ha commentato immediatamente la notizia non appena è girata. In molti infatti ...

Advertising

poliziadistato : Buon compleanno a #PapaFrancesco sempre vicino al lavoro delle donne e degli uomini della #poliziadistato al serviz… - fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - elenabonetti : Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i… - sonikmusicnet : Ora in onda: CESARE CREMONINI - UOMINI E DONNE SONO UGUALI - MRZ1977 : RT @EugenioCardi: 147 persone, solo 147, 147 uomini, donne e bambini. 147 migranti costretti a lasciare la propria terra per cercare fortun… -