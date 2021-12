Un centrocampista della Juve nel mirino dell’Arsenal | la notizia

(Di sabato 18 dicembre 2021) Dall’Inghilterra ne sono certi: l’Arsenal ha messo nelArthur e lo vorrebbe portare a Londra già a gennaio. Sono ancora da definire la formula del trasferimento e il prezzo cartellino. Ilè arrivato per 72 milioni di euro all’interno dell’affare che ha portato Pjanic al Barcellona. Arthur,ntus, Arsenal Secondo quanto riferito da FourFourTwo il brasiliano sarebbe felicedestinazione. La sua avventura allantus non è mai sbocciata. Questa stagione ha collezionato otto presenze di cui solo due da titolare. L’Arsenal è pronto a sfruttare l’occasione e portarlo in Premier League. Simone Borghi

