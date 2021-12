Terremoto Milano oggi | scossa fortissima | le zone più colpite

(Di sabato 18 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.disabato 18 dicembre 2021: nessuno se lo aspettava, ci sono danni? Magnitudo epiùdavvero molto forte aquesta mattina, sabato 18 dicembre 2021. Nessuno se lo aspettava ma all’improvviso la terra ha tremato in Lombardia, proprio nel capoluogo. Al momento la situazione è

Advertising

FBiasin : Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita? #terremoto - Agenzia_Ansa : FLASH | Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Milano poco dopo le 11.30 #ANSA - rtl1025 : ?? Avvertito #terremoto a #Milano. Anche voi? - strivgimibieber : RT @AntoVitiello: Scossa bella forte di terremoto avvertita a Milano #Terremoto - Brigante1959 : RT @klogymofficial: #Terremoto #Milano io che sto cercando di capire cosa è successo. -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Milano

MilanoToday.it

AGI - Una forte scossa diè stata avvertita a. Il sisma, di magnitudo compresa tra 4.3 e 4.8 è stato avvertito in tutta la Lombardia e ha avuto come epicentro la provincia di Bergamo.di Avvertita una forte scossa diin Lombardia Forte scossa diin Lombardia, intorno alle 11 e 30. La scossa è stata avvertita distintamente apoco dopo le 11.30. L'Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia riferisce che l'epicentro si trova a ...Forse non tutti sanno che a Venezia esiste un' "Ecomobile" acquea itinerante, che raccoglie alcune tipologie di rifiuti urbani pericolosi. Utile, pertanto, ricordarne orari e luoghi, anche perché con ...Un terremoto di magnitudo ML 4.4 è avvenuto nella zona a 2 km E Bonate Sotto (BG) oggi sabato 18-12-2021 alle ore 11:34 con coordinate geografiche (lat, lon) 45.675, 9.586 ad una profondità di 26 km.