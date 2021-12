Sci alpino, startlist gigante Alta Badia 2021: programma, orari, tv, streaming. I pettorali degli italiani in gara (Di sabato 18 dicembre 2021) Domenica 19 dicembre si disputerà il gigante maschile dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Sulla mitica pista della Gran Risa andrà in scena un imperdibile appuntamento, una grade classica del Circo Bianco: dopo le due gare veloci in Val Gardena, ci si trasferisce di qualche chilometro per una prova tecnica sulle nevi italiane. La prima manche è in programma alle ore 10.00, la seconda è prevista alle ore 13.30. Il francese Alexis Pinturault aprirà le danze precedendo il connazionale Mathieu Faivre. Lo svizzero Loic Meillard ha avuto in dote il numero 3, poi a seguire lo sloveno Zan Kranjec, il croato Filip Zubcic, lo svizzero Marco Odermatt. Luca De Aliprandini scenderà col pettorale numero 7 e punterà al podio. Giovanni Borsotti col 22, ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Domenica 19 dicembre si disputerà ilmaschile dell’, prova valida per la Coppa del Mondo-2022 di sci. Sulla mitica pista della Gran Risa andrà in scena un imperdibile appuntamento, una grade classica del Circo Bianco: dopo le due gare veloci in Val Gardena, ci si trasferisce di qualche chilometro per una prova tecnica sulle nevi italiane. La prima manche è inalle ore 10.00, la seconda è prevista alle ore 13.30. Il francese Alexis Pinturault aprirà le danze precedendo il connazionale Mathieu Faivre. Lo svizzero Loic Meillard ha avuto in dote il numero 3, poi a seguire lo sloveno Zan Kranjec, il croato Filip Zubcic, lo svizzero Marco Odermatt. Luca De Aliprandini scenderà col pettorale numero 7 e punterà al podio. Giovanni Borsotti col 22, ...

