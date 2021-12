San Giorgio Ionico | arrestato due volte in tre giorni Per avere violato il divieto di avvicinamento

Leggi su noinotizie

(Di sabato 18 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Mercoledì sera, i Carabinieri della Stazione di SanJonico sono stati allertati dalla Centrale Operativa di Martina Franca poiché un uomo, tarantino classe 71, pregiudicato, si era presentato a casa dei genitori, casa presso cui era stato interdetto a seguito dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dei due anziani. A chiedere l’intervento dei Carabinieri era stato il fratello che, accortosi della presenza dell’uomo in casa, ha intrapreso una violenta lite cui sono scaturite lesioni, ed al termine della quale ha deciso di rivolgersi ai militari dell’Arma per far allontanare il fratello pregiudicato. E così gli operanti, giunti immediatamente nei pressi dell’abitazione, hanno constatato la sua presenza traendolo in arresto in flagranza per la presunta violazione della misura cautelare del ...