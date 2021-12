Sail GP Australia | inglesi costretti al ritiro | Giappone in gara con barca ibrida

Advertising

farevelanet : Australia Sail GP: che botto tra Ainslie e Outteridge nella prima giornata (video) - SkySport : SAIL GP AUSTRALIA Venerdì 17 e sabato 18 dicembre Alle 6.00 Su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena #SkySport -

Ultime Notizie dalla rete : Sail Australia

Farevela

Sydney - Partenza con il botto, nel senso letterale, delGPpresented by KPMG iniziato oggi nella Baia di Sydney. Del resto, da un venerdì 17... c'era da aspettarselo. Nel corso del prestart della terza regata del giorno, una dura collisione ...Norgine has a direct presence in 12 European countries, as well asand New Zealand. We ... For more information, please visit www.norgineventures.com NORGINE and thelogo are trademarks ...Japan will use a hybrid boat on the second day of the Sydney round of SailGP racing after its F50 catamaran sustained serious damage in a collision with Britain on the first day.Japan's entry will use a hybrid boat on the second day of the Sydney round of SailGP racing after their F50 catamaran sustained serious damage in a collision with Britain on Friday. It resulted in the ...