Pioli rischia di non avere Hernandez col Napoli: “Ma sono ottimista” (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – “L’Inter? Non è fuga, i campionati non si vincono a dicembre. Lo dimostra la nostra passata stagione, quando siamo stati a lungo in testa e poi sappiamo come è andata a finire“: lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Napoli a San Siro. L’Inter, vincendo contro la Salernitana, si è portata a +4 sui rossoneri ma Pioli non è preoccupato. “Ad inizio stagione abbiamo corso in modo esagerato, vincendole quasi tutte. L’Inter – spiega Pioli – era in difficoltà all’inizio, poi sono usciti più forti. Ma noi non facciamo la corsa su nessuno. Certo, le ultime due gare non sono state all’altezza“. “Theo Hernandez ha avuto qualche problema questa settimana, una sindrome influenzale. Non è mai uscito ad ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – “L’Inter? Non è fuga, i campionati non si vincono a dicembre. Lo dimostra la nostra passata stagione, quando siamo stati a lungo in testa e poi sappiamo come è andata a finire“: lo dice il tecnico del Milan Stefanoalla vigilia della sfida contro ila San Siro. L’Inter, vincendo contro la Salernitana, si è portata a +4 sui rossoneri manon è preoccupato. “Ad inizio stagione abbiamo corso in modo esagerato, vincendole quasi tutte. L’Inter – spiega– era in difficoltà all’inizio, poiusciti più forti. Ma noi non facciamo la corsa su nessuno. Certo, le ultime due gare nonstate all’altezza“. “Theoha avuto qualche problema questa settimana, una sindrome influenzale. Non è mai uscito ad ...

