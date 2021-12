Perché progettare oggi la sanità di domani

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 18 dicembre 2021) Denaro. Sembra essere tanto quello in ballo per la ripresa del nostro paese a seguito della pandemia e, soprattutto, paiono rilevanti le cifre relative al comparto sanitario, che siano provenienti da Next generation Eu, e quindi accorpate al Pnrr, o che siano invece di tasca nostra. Venti miliardi da una parte e dall’altra uno stanziamento a scaglioni per il Fondo sanitario nazionale – previsto dalla manovra di Bilancio ora in discussione – pari a circa sei miliardi nel triennio 2022-2024. L’entusiasmo è tanto ma, al contempo, si registrano già parecchie voci che invitano alla cautela, almeno per comprendere come al meglio gestire questo denaro senza rischiare di incorrere in facili errori di valutazione, soprattutto nella consapevolezza che molti di questi finanziamenti sono debiti che andranno poi ripagati. E’ quindi necessario prevedere azioni strutturali che permettano di ragionare ...