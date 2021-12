Napoli, rapina a mano armata a Ounas: calciatore seguito e derubato in casa (Di sabato 18 dicembre 2021) Adam Ounas ha subito una rapina a mano armata in casa, a Napoli, presso il quartiere Posillipo del capoluogo campano. Grande paura per l’esterno d’attacco algerino, il quale è stato seguito dai due ladri dopo l’allenamento alla vigilia di Milan-Napoli; reato dunque premeditato degli individui responsabili dell’atto, presentatisi nei dintorni del garage di Ounas. Come riportato dal ‘Correre dello Sport’, calciatore fermato da due uomini in scooter, i quali hanno minacciato l’atleta con delle armi, costringendolo a cedere gioielli e denaro, per un bottino totale pari a 4.500 euro. Ounas, sebbene naturalmente scosso, ha risposto positivamente alla convocazione di Luciano Spalletti in vista del match di ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Adamha subito unain, a, presso il quartiere Posillipo del capoluogo campano. Grande paura per l’esterno d’attacco algerino, il quale è statodai due ladri dopo l’allenamento alla vigilia di Milan-; reato dunque premeditato degli individui responsabili dell’atto, presentatisi nei dintorni del garage di. Come riportato dal ‘Correre dello Sport’,fermato da due uomini in scooter, i quali hanno minacciato l’atleta con delle armi, costringendolo a cedere gioielli e denaro, per un bottino totale pari a 4.500 euro., sebbene naturalmente scosso, ha risposto positivamente alla convocazione di Luciano Spalletti in vista del match di ...

