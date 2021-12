Napoli | è caccia ai rinforzi in difesa | serve un vice Mario Rui

(Di sabato 18 dicembre 2021) Ildovrà intervenire sul mercato per quanto riguarda la: la cessione di Manolas e l’esigenza di un terzino per dare ricambio aRui Ilsta guardando al mercato per rinforzare la fase difensiva. Dopo l’addio di Manolasun centrale ed è probabile il ritorno di Luperto dal prestito. Sul taccuino di Giuntoli anche unRui: piacciono i profili Mandava e Lucumi. Il primo del Lille è in scadenza a giugno, mentre il secondo del Genk nel giro della Nazionale colombiana. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ildovrà intervenire sul mercato per quanto riguarda la difesa: la cessione di Manolas e l'esigenza di un terzino per dare ricambio a Mario Rui Ilsta guardando al mercato per rinforzare la fase difensiva. Dopo l'addio di Manolas serve un centrale ed è probabile il ritorno di Luperto dal prestito. Sul taccuino ...Probabili formazioni Milan/ Diretta tv: Pioli recupera Giroud? (Serie A) Infine, nelle ... BOLOGNA JUVENTUS Attenzione anche a Bologna Juventus, sfida tra due squadre adi riscatto . L'...Giallorossi di scena a Bergamo, Allegri contro Mihjalovic mentre i sardi cercano punti con l'Udinese. A San Siro il big Milan-Napoli ...Due giornate di campionato per chiudere il 2021 (e l’andata) e capire come muoversi. Sono otto, in questo momento, i punti che separano la Juventus dal quarto posto occupato dal Napoli. E il girone di ...