Milan, il rinnovo dell’attaccante è ad un passo! (Di sabato 18 dicembre 2021) Nonostante le numerosi voci di mercato riguardo il futuro di Rafael Leao, il Milan è ad un passo dal chiudere il rinnovo di contratto per blindare il suo gioiello. Leao, MilanVisto il precedente di Donnarumma e la difficile situazione di Kessie, il Milan non vuole avere complicazioni anche su Leao e per questo motivo è già pronto il suo rinnovo. Come riportato da Nicolò Schira, Leao firmerà un nuovo contratto che lo legherà alla società rossonera fino al 2026. Il rinnovo scaccerebbe definitivamente tutte le voci di mercato degli ultimi giorni, una su tutte l’interessamento del Manchester City su richiesta dello stesso Pep Guardiola. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Milan, si punta il ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021) Nonostante le numerosi voci di mercato riguardo il futuro di Rafael Leao, ilè ad un passo dal chiudere ildi contratto per blindare il suo gioiello. Leao,Visto il precedente di Donnarumma e la difficile situazione di Kessie, ilnon vuole avere complicazioni anche su Leao e per questo motivo è già pronto il suo. Come riportato da Nicolò Schira, Leao firmerà un nuovo contratto che lo legherà alla società rossonera fino al 2026. Ilscaccerebbe definitivamente tutte le voci di mercato degli ultimi giorni, una su tutte l’interessamento del Manchester City su richiesta dello stesso Pep Guardiola. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:, si punta il ...

serieAnews_com : #Milan, in dirittura d'arrivo la trattativa per il rinnovo con Rafael Leao: il portoghese prolungherà il contratto… - ManuFilippone95 : RT @FraNasato: Secondo Milannews avviate le trattative Puma-#Milan per un possibile rinnovo della partnership in scadenza nel 2023, con i r… - ManuFilippone95 : RT @MilanNewsit: MN - Milan-Puma, contatti concreti per il rinnovo! Ma i rossoneri fanno gola anche ad altri marchi: i dettagli https://t.c… - tony62550278 : RT @FraNasato: Secondo Milannews avviate le trattative Puma-#Milan per un possibile rinnovo della partnership in scadenza nel 2023, con i r… - ninoBertolino : RT @MilanNewsit: MN - Milan-Puma, contatti concreti per il rinnovo! Ma i rossoneri fanno gola anche ad altri marchi: i dettagli https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan rinnovo Napoli, l'ennesimo forfait illustre scatena i sospetti dei tifosi ...dispensato ottimismo sulla presenza del capitano contro il Milan. Che invece non ci sarà. Gli infortuni di Insigne scatenano i tifosi sui social È proprio la tempistica (infortuni - mancato rinnovo) ...

Salernitana - Inter, doppio record e calcio spettacolo: i nerazzurri volano La squadra di Inzaghi con i 5 gol rifilati ai salernitani vola momentaneamente a +4 sul Milan ... Intanto Inzaghi si gode Perisic, il rinnovo potrebbe arrivare, come svelato a fine gara dal croato .

Niente rinnovo: il bomber sceglie il Milan MilanLive.it Ultim’ora Milan, incontro per Kolo Muani: i dettagli Ultim’ora Milan, il capo scout Geoffrey Moncada tempo fa aveva segnalato un giovane prospetto molto interessante. La dirigenza ha incontrato l’entourage ...

Milan-Napoli, Spalletti perde anche Insigne È una perdita importante per Spalletti, Insigne non ha mai segnato su azione in campionato ma il suo peso specifico a livello tecnico è notevole. Lo dimostrano i numeri: Lorenzo è il giocatore che ha ...

