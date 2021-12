LIVE Snowboard, PGS Cortina d’Ampezzo in DIRETTA: azzurri a caccia di un risultato di prestigio (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE del PGS di Cortina d’Ampezzo, gara valevole per la Coppa del Mondo 2021-2022 di Snowboard parallelo. L’italia sarà presente con un contingente molto ampio: Roland Fischnaller guida l’armata azzurra, parliamo di un atleta che negli ultimi anni 5, su questo tracciato è salito sul podio 4 volte con ben tre vittorie, saranno poi presenti Aaron March, secondo su questo tracciato lo scorso anno, Edwin Coratti e Mirko Felicetti, questi due stanno vivendo un ottimo periodo di forma. Gli avversari più quotati dei nostri azzurri sono i soliti: il tedesco Stefan Baumeister, l’austriaco Andreas Prommegger, il russo Dmitrij Loginov e il coreano ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alladel PGS di, gara valevole per la Coppa del Mondo 2021-2022 diparallelo. L’italia sarà presente con un contingente molto ampio: Roland Fischnaller guida l’armata azzurra, parliamo di un atleta che negli ultimi anni 5, su questo tracciato è salito sul podio 4 volte con ben tre vittorie, saranno poi presenti Aaron March, secondo su questo tracciato lo scorso anno, Edwin Coratti e Mirko Felicetti, questi due stanno vivendo un ottimo periodo di forma. Gli avversari più quotati dei nostrisono i soliti: il tedesco Stefan Baumeister, l’austriaco Andreas Prommegger, il russo Dmitrij Loginov e il coreano ...

