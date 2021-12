Kate Middleton, il look natalizio per le feste in famiglia da copiare (Di sabato 18 dicembre 2021) Maestra di stile in ogni occasione, Kate Middleton sta letteralmente stregando il Regno Unito e tutto il mondo con i suoi ultimi look, festosi ed ultra femminili. Il look natalizio sfoggiato per il concerto di Natale a Westminster Abbey ha catturato l’attenzione dei media che hanno rilanciato ovunque le foto della Duchessa di Cambridge col suo vistoso maglione rosso: un look favoloso, decisamente da copiare. Il maglione natalizio di Kate Middleton, una creazione italiana Le feste di Natale sono l’occasione perfetta per i più attenti allo stile per indossare qualche capo a tema: allegro, luccicante e – perchè no – rosso brillante e nemmeno le teste coronate sfuggono all’irresistibile fascino ... Leggi su dilei (Di sabato 18 dicembre 2021) Maestra di stile in ogni occasione,sta letteralmente stregando il Regno Unito e tutto il mondo con i suoi ultimi, festosi ed ultra femminili. Ilsfoggiato per il concerto di Natale a Westminster Abbey ha catturato l’attenzione dei media che hanno rilanciato ovunque le foto della Duchessa di Cambridge col suo vistoso maglione rosso: unfavoloso, decisamente da. Il maglionedi, una creazione italiana Ledi Natale sono l’occasione perfetta per i più attenti allo stile per indossare qualche capo a tema: allegro, luccicante e – perchè no – rosso brillante e nemmeno le teste coronate sfuggono all’irresistibile fascino ...

