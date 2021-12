Il mini vaccino non funziona bene sui bambini: Pfizer prevede tre dosi anche tra i 2 e i 5 anni (Di sabato 18 dicembre 2021) Quando finirà la pandemia da Covid-19? Non prima del 2024. A stimarlo è l’azienda farmaceutica Pfizer, secondo quanto ha dichiarato il direttore scientifico Mikael Dolsten in una videoconferenza. Allo stesso tempo Dolsten ha spiegato che i dati in loro possesso dimostrano come il vaccino contro il Covid-19 sviluppato insieme a BioNTech funzioni meglio con tre dosi. L’azienda farmaceutica, ha aggiunto, sta anche sperimentando un vaccino più leggero per i bambini tra i due e i quattro anni. Pfizer e il vaccino per i bambini di due anni L’altra brutta notizia è che la sperimentazione con due mini dosi di vaccino per i bambini di età ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 dicembre 2021) Quando finirà la pandemia da Covid-19? Non prima del 2024. A stimarlo è l’azienda farmaceutica, secondo quanto ha dichiarato il direttore scientifico Mikael Dolsten in una videoconferenza. Allo stesso tempo Dolsten ha spiegato che i dati in loro possesso dimostrano come ilcontro il Covid-19 sviluppato insieme a BioNTech funzioni meglio con tre. L’azienda farmaceutica, ha aggiunto, stasperimentando unpiù leggero per itra i due e i quattroe ilper idi dueL’altra brutta notizia è che la sperimentazione con duediper idi età ...

