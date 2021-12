Giancarlo Magalli Condannato! Adriana Volpe Lo Sbugiarda! (Di sabato 18 dicembre 2021) Prima vittoria in Tribunale per Adriana Volpe. Giancarlo Magalli è stato condannato per diffamazione aggravata. Non si è trattato di una semplice multa, come ha fatto intendere il conduttore e per questo, Adriana Volpe ha voluto replicare alle false dichiarazioni rilasciate in precedenza dall’ex collega, sbugiardandolo e raccontando la verità dei fatti. Ecco tutto quello che è successo! Vittoria per Adriana Volpe: Magalli condannato Il Tribunale di Milano ha condannato Giancarlo Magalli per diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe, in relazione ad un’intervista rilasciata sulla rivista Chi nel novembre 2017. Il conduttore dovrà risarcire l’opinionista del ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 18 dicembre 2021) Prima vittoria in Tribunale perè stato condannato per diffamazione aggravata. Non si è trattato di una semplice multa, come ha fatto intendere il conduttore e per questo,ha voluto replicare alle false dichiarazioni rilasciate in precedenza dall’ex collega, sbugiardandolo e raccontando la verità dei fatti. Ecco tutto quello che è successo! Vittoria percondannato Il Tribunale di Milano ha condannatoper diffamazione aggravata nei confronti di, in relazione ad un’intervista rilasciata sulla rivista Chi nel novembre 2017. Il conduttore dovrà risarcire l’opinionista del ...

