GF Vip 6, Sophie Codegoni e Soleil Sorge pazze per una new entry (Di sabato 18 dicembre 2021) Ventata di novità al Gf vip, con l'ingresso nella Casa delle new-entries, tra cui particolarmente apprezzata sembra essere Alessandro Basciano, e non solo dal pubblico. All'ingresso dell'ex Uomini e donne nella Casa, particolarmente entusiaste del suo arrivo ora si palesano Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Il che emerge in un dialogo scottante tra le due gieffine vip, che si registra in queste ore seguite all'ultima diretta del reality, che ha accolto i nuovi arrivati vip. Il che, intanto, scatena tra le reazioni più disparate dell'occhio pubblico. GF Vip, faccia a faccia tra Soleil Sorge e Alex Belli: le reazioni Alfonso Signorini non ci sta alla definizione di amicizia che i due ex coinquilini danno ...

