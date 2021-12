Forte scossa di terremoto avvertita a Milano

(Di sabato 18 dicembre 2021) Secondo i dati dell'Ingv, la magnitudo registrata si aggira tra 4.3 e 4.8: l’epicentro a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo, a 26 chilometri di profondità. I palazzi hanno tremato in tutta la Lombardia, le persone sono scese in strada

Unadi terremoto è stata avvertita in Lombardia, tra Milano - Bergamo e Lecco. Laè avvenuta intorno alle 11,30 del mattino e avrebbe avuto il suo epicentro nella zona intorno a ...Commenta per primodi terremoto in Lombardia questa mattina, intorno alle 11.34. L'Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia riferisce che l'epicentro si trova a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo . Le ...Questa mattina una forte scossa di terremoto è stata avvertita nelle vicinanze di Bergamo e anche a Milano, la situazione Poco fa, intorno alle 11.35, una forte scossa di terremoto si è registrata in ...La terra trema intorno alle 11.30 e la scossa manda in tilt la Lombardia. L’epicentro è a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. La ...