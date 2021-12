Ferrero, ora l’inchiesta tocca anche la Sampdoria (Di sabato 18 dicembre 2021) Spuntano nuovi dettagli sulla cosiddetta “finanza” creativa del patron della Sampdoria Massimo Ferrero. Secondo quanto emerge da un’informativa della Guardia di Finanza allegata agli atti dell’inchiesta che lo vede indagato con l’accusa di bancarotta fraudolenta, l’imprenditore romano – spiega Il Fatto Quotidiano – avrebbe coinvolto anche il club blucerchiato nei suoi affari. La Sampdoria il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 18 dicembre 2021) Spuntano nuovi dettagli sulla cosiddetta “finanza” creativa del patron dellaMassimo. Secondo quanto emerge da un’informativa della Guardia di Finanza allegata agli atti delche lo vede indagato con l’accusa di bancarotta fraudolenta, l’imprenditore romano – spiega Il Fatto Quotidiano – avrebbe coinvoltoil club blucerchiato nei suoi affari. Lail L'articolo

