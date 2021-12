“Eugenia China Suarez ha fatto un incantesimo d’amore a Mauro Icardi Gli ha fatto bere l’agua de tanga | un infuso con i suoi slip”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 dicembre 2021) C’è un nuovo assurdo retroscena che arriva dall’Argentina sulla soap Wanda Nara,. Secondo i media argentini, alla base del tradimento dell’attaccante del Psg ci sarebbe un “amarre'”, unche gli avrebbela ‘’. Proprio così. A rivelarlo è un influencer argentino molto vicino a Wanda Nara, come sottolinea Fanpage: a suo dire, al calciatore 28enne sarebbe stata fattauna pozione ottenuta tramite un rito magico, che l’ha soggiogato ecadere in uno stato di fascinazione totale per. “Ecco come si preparade ...