Advertising

AriannaMaria39 : RT @Filomen30847137: L'isteria da #Covid è incurabile 'A Milano assembramenti per fare i tamponi!' #Covid_19, Zangrillo: 'La Paranoia del… - Filomen30847137 : L'isteria da #Covid è incurabile 'A Milano assembramenti per fare i tamponi!' #Covid_19, Zangrillo: 'La Paranoia… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Covid, Zangrillo: 'Paranoia contagio creata dai media': 'E' una malattia incurabile' - fisco24_info : Covid, Zangrillo: 'Paranoia contagio creata dai media': 'E' una malattia incurabile' - telodogratis : Covid, Zangrillo: “Paranoia contagio creata dai media” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Zangrillo

Adnkronos

Il professor Alberto, primario del reparto Anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano, su Twitter si esprime così sull'emergenzae sulla corsa al tampone. "La paranoia da ...Di FRANCO MANZITTI Non parlate di calcio a Genova in questa vigilia natalizia dirimontante. Ormai l'unica speranza è salire al Santuario della Madonna della Guardia per ...è Alberto, il ..."A Milano gli assembramenti sono creati da persone in attesa di tampone fuori dalle farmacie". Il professor Alberto Zangrillo, primario del reparto Anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano, ...Video Genoa Sampdoria (risultato finale 1-3): Gabbiadini e Caputo regalano una gioia ai blucerchiati dopo l'arresto del presidente Ferrero.