Biathlon, classifica Coppa del Mondo femminile 2021/2022 aggiornata dopo inseguimento Annecy Le Grand-Bornand (Di sabato 18 dicembre 2021) La classifica generale della Coppa del Mondo femminile 2021/2022 di Biathlon, aggiornata dopo lo inseguimento di Annecy Le Grand-Bornand di sabato 18 dicembre. Rimane in testa Marte Olsbu Roeiseland, oggi quarta, mentre sale l’azzurra Lisa Vittozzi con lo splendido quinto posto odierno. In top-20 anche Dorothea Wierer, a quota 146. classifica GENERALE CDM femminile Marte Olsbu Roeiseland (NOR) 379 punti Elvira Oeberg (SWE) 327 Dzinara Alimbekava (BLR) 305 Hanna Sola (BLR) 291 Lisa Theresa Hauser (AUT) 289 Hanna Oeberg (SWE) 287 Anais Bescond (FRA) 250 Denise Herrmann (GER) 224 Justine Braisaz-Bouchet (FRA) 209 Anais Chevalier-Bouchet ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Lagenerale delladeldilodiLedi sabato 18 dicembre. Rimane in testa Marte Olsbu Roeiseland, oggi quarta, mentre sale l’azzurra Lisa Vittozzi con lo splendido quinto posto odierno. In top-20 anche Dorothea Wierer, a quota 146.GENERALE CDMMarte Olsbu Roeiseland (NOR) 379 punti Elvira Oeberg (SWE) 327 Dzinara Alimbekava (BLR) 305 Hanna Sola (BLR) 291 Lisa Theresa Hauser (AUT) 289 Hanna Oeberg (SWE) 287 Anais Bescond (FRA) 250 Denise Herrmann (GER) 224 Justine Braisaz-Bouchet (FRA) 209 Anais Chevalier-Bouchet ...

Advertising

sportface2016 : #Biathlon Classifica Coppa del Mondo maschile 2021/2022 aggiornata dopo sprint Annecy Le Grand-Bornand - wonderDorofan : RT @neveitalia: LIVE da Le Grand Bornand: Linda Zingerle all’esordio in Coppa del Mondo, Roeiseland per l’allungo in classifica #biathlon @… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Le Grand Bornand: Linda Zingerle all’esordio in Coppa del Mondo, Roeiseland per l’allungo in classifica #biathlon @… - neveitalia : LIVE da Le Grand Bornand: Linda Zingerle all’esordio in Coppa del Mondo, Roeiseland per l’allungo in classifica… - sportface2016 : #Biathlon, Coppa del Mondo femminile: classifica dopo inseguimento #Hochfilzen -