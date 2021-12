Vergogna a Salerno | cori contro Napoli dai tifosi dell’Inter

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Durante Salernitana-Inter, match in scena allo Stadio Arechi e valido per il 19° turno di Serie A, la tifoseria ospite ha intonato un vergognoso corola città di. Pur affrontando un’altra squadra, i supporter nerazzurri non si sono fatti mancare i cantie i napoletani, intonando il tristemente noto coro “Vesuvio erutta, tuttaè distrutta“. Più di una volta, in passato, i, così come quelli di varie altre squadre italiane, si sono resi artefici dirazzisti nei confronti dei partenopei, che hanno portato a varie multe alla società. Punizioni che, però, sembrano non aver sortito alcun effetto.

VinceMartucci : RT @riccardinouk: @TheEconomist guarda #Eurovision e meno i morti sul lavoro. Solo ieri: Pierino, 55 anni, ustionato a Salerno. Adriano, 60… - riccardinouk : @TheEconomist guarda #Eurovision e meno i morti sul lavoro. Solo ieri: Pierino, 55 anni, ustionato a Salerno. Adria… - Danilo_H703 : @FBiasin Questa situazione è grave da anni. Quando, anni fa, a Salerno si è sollevato il problema, la FIGC ha prefe… - salerno_vince : RT @bobbyjunior77: Avvoltoi che volteggiano per cibarsi degli ultimi resti! Vergogna. #Calabria #Sudinrete #GentedelSud #equitàterritorial… - salerno_vince : RT @jacopo_iacoboni: Un 'tribunale' in Bielorussia ha condannato Sergei Tikhanovsky, marito della leader dell'opposizione Svetlana Tikhanov…

Ci troviamo in via Eduardo de Filippo, nei pressi di una nota attività commerciale. Da giorni, c'è un gatto morto coperto da un telo sul marciapiede e nessuno fa niente ...'Nessuna offerta in vista e se non dovesse accadere nulla entro il 31 dicembre sarebbe esclusione La Salernitana rischia seriamente di scomparire, se entro il 31 dicembre non arrivano offerte congrue, ...