Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Leonardo Smascherato da Tina! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Tina attacca Nicola, un nuovo cavaliere, perché crede che abbia i capelli tinti e scoppia la polemica. Intanto tra Gemma e Leonardo scatta qualche bacio appassionato… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, c’è stato un forte scontro tra Tina e Nicola, un nuovo cavaliere arrivato nel programma. Si è parlato anche di Matteo Ranieri ed ovviamente anche di Gemma. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: scontro tra Tina e Nicola! La Puntata si apre con un problema sorto tra Giovanna e Alessandro. La prima si è sentita insultata ed offesa da una frase del ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 17 dicembre 2021)di: Tina attacca Nicola, un nuovo cavaliere, perché crede che abbia i capelli tinti e scoppia la polemica. Intanto tra Gemma escatta qualche bacio appassionato… Nellaquotidiana di, c’è stato un forte scontro tra Tina e Nicola, un nuovo cavaliere arrivato nel programma. Si è parlato anche di Matteo Ranieri ed ovviamente anche di Gemma. Ecco che cosa è successo nelladidi: scontro tra Tina e Nicola! Lasi apre con un problema sorto tra Giovanna e Alessandro. La prima si è sentita insultata ed offesa da una frase del ...

Advertising

fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - elenabonetti : Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i… - instaNewsIT : Tina spiffera tutto a #uominiedonne - RobChippedEdge : bibbia, pensione, uomini esaltati e donne malignehhhh -