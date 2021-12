Ultime Notizie Roma del 17-12-2021 ore 08:10 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio le misure per combattere il caro energia assicurare la transizione verde dividono l’Unione Europea è libera dei 27 dopo ore di trattative hanno deciso tarda serata di non decidere di avere tutto un prossimo appuntamento facendo saltare il capitolo energia conclusioni del tablet si è parlato anche di covid Mori per la variante omicron è il coordinamento delle misure prese a livello nazionale la presidente della commissione europea Ursula von der leyen annunciato un accordo con l’Inter per avere i tempi rapidi 180 milioni di dosi di vaccini adeguati a combattere omicron il premier Mario Draghi ha difeso nel corso del Consiglio Europeo scelta italiana di far fare i test a chi entra in Italia la variante omicron Chiara ju7000 casino no fai per ora Meno diffuso in Italia occorre ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 dicembre 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio le misure per combattere il caro energia assicurare la transizione verde dividono l’Unione Europea è libera dei 27 dopo ore di trattative hanno deciso tarda serata di non decidere di avere tutto un prossimo appuntamento facendo saltare il capitolo energia conclusioni del tablet si è parlato anche di covid Mori per la variante omicron è il coordinamento delle misure prese a livello nazionale la presidente della commissione europea Ursula von der leyen annunciato un accordo con l’Inter per avere i tempi rapidi 180 milioni di dosi di vaccini adeguati a combattere omicron il premier Mario Draghi ha difeso nel corso del Consiglio Europeo scelta italiana di far fare i test a chi entra in Italia la variante omicron Chiara ju7000 casino no fai per ora Meno diffuso in Italia occorre ...

