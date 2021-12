Sori, auto cade in un dirupo: codice giallo per tre ragazzi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sori – Nella notte del 16 dicembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Case Becco, nel comune di Sori, per un incidente stradale. Una autovettura full elettric, con a bordo tre ragazzi, è finita in un dirupo di circa 30 metri. I giovani, usciti autonomamente, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura staccando il connettore ad alta tensione e successivamente hanno monitorato la temperatura delle batterie con la termocamera per verificare che non fosse innescata la reazione di surriscaldamento. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 17 dicembre 2021)– Nella notte del 16 dicembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Case Becco, nel comune di, per un incidente stradale. Unavettura full elettric, con a bordo tre, è finita in undi circa 30 metri. I giovani, uscitinomamente, sono stati trasportati in ospedale in. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura staccando il connettore ad alta tensione e successivamente hanno monitorato la temperatura delle batterie con la termocamera per verificare che non fosse innescata la reazione di surriscaldamento. L'articolo L'Opinionista.

