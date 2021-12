Serie A, scontro tra Inter e Fiorentina: lite tra Marotta e Joe Barone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella giornata di giovedì è andata in scena l’Assemblea di Lega, si sono registrati momenti di tensione tra Inter e Fiorentina, in particolar modo tra Beppe Marotta e Joe Barone. Il motivo? Il possibile rinvio del termine delle verifiche federali sul corretto pagamento di stipendi, imposte e contributi fissato al 16 febbraio. Marotta ha specificato di non tollerare più le dichiarazioni e le illazioni di Barone sulla dilazione degli stipendi della scorsa stagione, con chiaro riferimento proprio alla situazione del club nerazzurro. Il dirigente nerazzurro he definito le accuse intollerabili preannunciando un esposto alla Procura per tutelare l’Inter, come conferma ‘Repubblica’. “E’ ora di finirla con questa storia secondo cui l’Inter non ha pagato lo ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella giornata di giovedì è andata in scena l’Assemblea di Lega, si sono registrati momenti di tensione tra, in particolar modo tra Beppee Joe. Il motivo? Il possibile rinvio del termine delle verifiche federali sul corretto pagamento di stipendi, imposte e contributi fissato al 16 febbraio.ha specificato di non tollerare più le dichiarazioni e le illazioni disulla dilazione degli stipendi della scorsa stagione, con chiaro riferimento proprio alla situazione del club nerazzurro. Il dirigente nerazzurro he definito le accuse intollerabili preannunciando un esposto alla Procura per tutelare l’, come conferma ‘Repubblica’. “E’ ora di finirla con questa storia secondo cui l’non ha pagato lo ...

