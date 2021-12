Salernitana-Inter, Inzaghi cambia la coppia d’attacco! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo la larga vittoria per 4-0 contro il Cagliari ed il sorpasso ai danni del Milan, l’Inter di Simone Inzaghi è di scena in trasferta a Salerno, ospite della Salernitana. Nell’undici titolare Interista spicca la presenza di Alexis Sanchez dal primo minuto, con Lautaro Martinez che partirà dalla panchina. Sanchez Inter Lautaro Salernitana (4-4-1-1): Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Kechrida, Coulibaly, Kastanos, Obi; Ribery. All. Colantuono. Inter (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. All. Inzaghi. Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo la larga vittoria per 4-0 contro il Cagliari ed il sorpasso ai danni del Milan, l’di Simoneè di scena in trasferta a Salerno, ospite della. Nell’undici titolareista spicca la presenza di Alexis Sanchez dal primo minuto, con Lautaro Martinez che partirà dalla panchina. SanchezLautaro(4-4-1-1): Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Kechrida, Coulibaly, Kastanos, Obi; Ribery. All. Colantuono.(3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. All.

