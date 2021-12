(Di venerdì 17 dicembre 2021) "Nonostante ilmento atteso per il, le prospettive per l'andamento dellain Italia rimangono buone" e "si stima che l'Italia chiuderà il 2021 in crescita del 6,3% e il ...

Advertising

fisco24_info : Prometeia: rallenta Pil quarto trimestre ma ripresa prosegue: Nel 2022 economia sale del 4%, sopra media Eurozona - CamunoNet : Prometeia: rallenta Pil quarto trimestre ma ripresa prosegue -

Ultime Notizie dalla rete : Prometeia rallenta

ANSA Nuova Europa

E' quanto si legge nell'ultimo rapportoche avvisa come "su tutto però aleggia l'incognita del virus, con le possibili nuove limitazioni necessarie per contrastare la diffusione della ...E' quanto si legge nell'ultimo rapportoche avvisa come "su tutto però aleggia l'incognita del virus, con le possibili nuove limitazioni necessarie per contrastare la diffusione della ..."Nonostante il rallentamento atteso per il quarto trimestre, le prospettive per l'andamento della ripresa in Italia rimangono buone" e "si stima che l'Italia chiuderà il 2021 in crescita del 6,3% e il ...