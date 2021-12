Pensioni di invalidità 2021, Stefani rassicura su aumento assegni e risorse (Di venerdì 17 dicembre 2021) La tematica relativa agli assegni di invalidità fa sempre un gran discutere, al centro del dibattito sui social l’aumento delle Pensioni di invalidità nel range 74-99% e il timore che fossero state sottratte delle risorse dalla disabilità per evitare l’aumento delle bollette. Draghi ha subito smentito in conferenza stampa questo credo e la stessa Ministra per le Disabilità Erica Stefani ha tenuto a precisare che le risorse per i disabili vi sono, non sono state affatto toccate ed anzi sono stati presentati diversi emendamenti in Legge di Bilancio alcuni proprio sull’aumento delle Pensioni di invalidità. Ora non resta che attendere, dice in un’intervista a La Stampa, di cui qui ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 17 dicembre 2021) La tematica relativa aglidifa sempre un gran discutere, al centro del dibattito sui social l’delledinel range 74-99% e il timore che fossero state sottratte delledalla disabilità per evitare l’delle bollette. Draghi ha subito smentito in conferenza stampa questo credo e la stessa Ministra per le Disabilità Ericaha tenuto a precisare che leper i disabili vi sono, non sono state affatto toccate ed anzi sono stati presentati diversi emendamenti in Legge di Bilancio alcuni proprio sull’delledi. Ora non resta che attendere, dice in un’intervista a La Stampa, di cui qui ...

Advertising

milu20354311 : @gioatriz troppo facile abolire le pensioni di invalidità.Perchè non si indaga su medico e commissione che hanno ce… - libellula58 : RT @gioatriz: Giornale di Sicilia.'Falso cieco fa shopping in bici, truffa da 170 mila euro: un arresto a Palermo'. Già pronta la richiesta… - rapisarda_beppe : RT @gioatriz: Giornale di Sicilia.'Falso cieco fa shopping in bici, truffa da 170 mila euro: un arresto a Palermo'. Già pronta la richiesta… - paolochirdo75 : RT @gioatriz: Giornale di Sicilia.'Falso cieco fa shopping in bici, truffa da 170 mila euro: un arresto a Palermo'. Già pronta la richiesta… - borg_gio : Inps deve pagare solo le pensioni da lavoro non anche il resto disoccupazione invalidità etc etc .. -