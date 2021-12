Oms approva in emergenza il vaccino indiano Covovax (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'Organizzazione mondiale della Sanità ha annunciato di aver approvato l'omologazione d'emergenza del vaccino anti - Covid indiano Covovax. Questo vaccino "è prodotto dal Serum Institute of India su ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'Organizzazione mondiale della Sanità ha annunciato di averto l'omologazione d'delanti - Covid. Questo"è prodotto dal Serum Institute of India su ...

L'Organizzazione mondiale della Sanità ha annunciato di aver approvato l'utilizzo in emergenza del vaccino anti - Covid indiano Covovax. L'Oms ha spiegato che 'è prodotto dal Serum Institute of India su licenza di Novovax e rientra nel portafoglio di Covax', il sistema internazionale di distribuzione dei vaccini, 'il che permetterà di ...

