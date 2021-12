Legge di bilancio - In arrivo un aiuto alle concessionarie (Di venerdì 17 dicembre 2021) Mentre nulla è stato ancora deciso sul possibile rifinanziamento, anche per il 2022, degli incentivi all'acquisto di auto nuove a basse emissioni, prende corpo una misura di sostegno delle concessionarie auto. Lo prevede un emendamento del governo al disegno di Legge bilancio depositato oggi in commissione alla Camera. La misura istituirebbe, se approvata, "un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19". I criteri per l'assegnazione dei contributi ai dealer verrebbero stabiliti con un successivo decreto del ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con quelli dell'Economia, del Turismo e della Cultura, da adottare entro l'1 febbraio 2022. Il ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 dicembre 2021) Mentre nulla è stato ancora deciso sul possibile rifinanziamento, anche per il 2022, degli incentivi all'acquisto di auto nuove a basse emissioni, prende corpo una misura di sostegno delleauto. Lo prevede un emendamento del governo al disegno didepositato oggi in commissione alla Camera. La misura istituirebbe, se approvata, "un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19". I criteri per l'assegnazione dei contributi ai dealer verrebbero stabiliti con un successivo decreto del ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con quelli dell'Economia, del Turismo e della Cultura, da adottare entro l'1 febbraio 2022. Il ...

Advertising

elio_vito : Oggi iniziano appena le votazioni in Commissione al Senato, in genere il 20dicembre si stava votando la terza o la… - Mov5Stelle : Da anni ci adoperiamo per garantire maggiori diritti e tutele ai lavoratori edili. Ora grazie a una norma che sarà… - meb : La mia intervista a la Repubblica sui ritardi della legge di bilancio, l’urgenza di accelerare la terza dose e i pr… - Nonnadinano : RT @meb: La mia intervista a la Repubblica sui ritardi della legge di bilancio, l’urgenza di accelerare la terza dose e i prossimi passi pe… - gabrillo : @robertoelinda21 @ItaliaViva @matteorenzi -