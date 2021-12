Legge di Bilancio, Flc Cgil: “Bene emendamenti in manovra, ma non basta” (Di venerdì 17 dicembre 2021) "Proroga dei contratti di supplenza dell'organico Covid Ata fino al 30 giugno, ulteriori investimenti di risorse sul fondo per la valorizzazione dei docenti senza più la finalizzazione "a dir poco offensiva" alla "dedizione", proroga delle misure di deroga al dimensionamento scolastico, riduzione a tre anni per la mobilità dei dsga neo assunti e ripartenza delle assunzioni dei docenti di sostegno dalle graduatorie provinciali per le supplenze". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 dicembre 2021) "Proroga dei contratti di supplenza dell'organico Covid Ata fino al 30 giugno, ulteriori investimenti di risorse sul fondo per la valorizzazione dei docenti senza più la finalizzazione "a dir poco offensiva" alla "dedizione", proroga delle misure di deroga al dimensionamento scolastico, riduzione a tre anni per la mobilità dei dsga neo assunti e ripartenza delle assunzioni dei docenti di sostegno dalle graduatorie provinciali per le supplenze". L'articolo .

