Inter | ufficiale rescissione del contratto di Eriksen | “Legame resta forte e indissolubile”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) L’edsi separano. Il centrocampista danese e il club nerazzurro ufficializzano lacontrattuale a causa del problema di cuore del giocatore che non potrà più giocare in Italia stando alle attuali regole: “FCnazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per laconsensuale deldi Christian. Il club e tutta la famiglia nerazzurra abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro. Anche se oggi le strade dell’e di Christian si separano, resterà un. I momenti più belli, i gol e le vittorie, l’abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato ...

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? #Eriksen non è più un giocatore dell'Inter - SkySport : ULTIM'ORA INTER UFFICIALE LA RESCISSIONE DI CONTRATTO DI ERIKSEN 'Legame forte e indissolubile, gli auguriamo il me… - tcm24com : Ufficiale: arriva la risoluzione del contratto tra l'Inter e Christian Eriksen #Eriksen #Inter - sportmediaset : E' ufficiale la rescissione del contratto tra l'Inter e Christian #Eriksen. #SportMediaset - angeloinitaly : RT @SOSFanta: ???? UFFICIALE - #Eriksen non è più un giocatore dell'Inter: firmata la rescissione ? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ufficiale

A breve l'darà l'annuncio. Il danese dovrebbe tornare a San Siro per salutare i tifosi a inizio anno. Sarà un momento, per tutti, di forte commozione. Con un misto di tristezza per il ...... il primo pubblicato dall'accountdella FIGC per la vittoria della Nazionale di calcio a #... per il mondo dello sport il primo è l'ex attaccante dell'Romelu Lukaku, seguito dai neo - ...Dopo le anticipazioni di questi giorni, ora, è arrivata l’ufficialità: Christian Eriksen ha risolto il proprio contratto con l’Inter. Il giocatore, reduce dal grave problema cardiaco nel corso degli ...Christian Eriksen non è più un calciatore dell'Inter. Ecco il comunicato del club nerazzurro. "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la ...