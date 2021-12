Inter | Perisic | «Siamo sulla strada giusta La svolta con il Napoli»

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT I nerazzurri dominano: segnano Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini?? - Inter : ?? | RETE 11' - Ennesima pennellata dalla bandierina di @hakanc10 e gol di testa di #Perisic! #ForzaInter… - Inter : ??? | PERISIC Il croato ha aperto il match vinto con la Salernitana con un bel gol di testa ?? - De_Sand88 : RT @Inter: ??? | PERISIC Il croato ha aperto il match vinto con la Salernitana con un bel gol di testa ?? - interclubpavia : ??? | PERISIC Il croato ha aperto il match vinto con la Salernitana con un bel gol di testa ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Perisic

...con il colpo di testa di, a segno su corner dalla destra. Al 33' il raddoppio di Dumfries, che insacca sul suggerimento di Dzeko, scattato sul filo del fuorigioco. Nella ripresa, l'...... si ripercuotono in campo e l'ne approfitta subito. Già al 10' gli ospiti sono avanti grazie ad una bella parabola di Calhanoglu da corner per la testa indisturbata di. I padroni di ...SALERNO (ITALPRESS) – L’Inter di Simone Inzaghi travolge 5-0 in trasferta la Salernitana e allunga in classifica a +4 sul Milan, in attesa del big match di San Siro col Napoli di domenica sera. Serata ...Una serata sul velluto, quella appena vissuta dall’Inter all’Arechi di Salerno: un 5-0 a domicilio per la Salernitana, risultato senza appello. Milanesi sicuri del primo posto CINQUINA DA KO. L’Inter ...