Green pass, bocciato il ricorso della deputata non vax Sara Cunial. Non potrà entrare alla Camera (Di venerdì 17 dicembre 2021) Senza Green pass non sarà possibile l'accesso alle Camere, la decisione presa due giorni fa dalla Consulta ha avuto una immediata ricaduta sul caso della deputata no vax Sara Cunial. Il Collegio d'appello della Camera ha bocciato il ricorso presentato contro l'obbligo di certificazione per accedere a Montecitorio e nelle altre sedi del Parlamento presentato dalla politica negazionista. Facendo riferimento a quanto già disposto dalla Corte costituzionale, il Collegio ribadisce che non si può riscontrare, con l'adozione di tali strumenti ragionevoli e proporzionati, nessuna evidente lesione di prerogative parlamentari.

