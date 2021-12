GF Vip, Giancarlo Magalli condannato per le frasi su Adriana Volpe: lui tira in ballo Signorini (Di venerdì 17 dicembre 2021) La legge ha fatto il suo corso e finalmente nell’infinita querelle tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe è stato messo un punto: nella fattispecie, il conduttore è stato condannato a pagare una multa in seguito ad alcune affermazioni fatte sulla conduttrice che per qualche anno è stata sua collega nella trasmissione di Rai 2 “I Fatti Vostri”. Non si è fatta attendere la reazione di Magalli, che ha tirato in ballo anche Alfonso Signorini. GF Vip, anticipazioni 17 dicembre 2021: tre concorrenti lasciano la Casa La diretta del Grande Fratello Vip 6 di stasera vedrà l'uscita di alcune colonne portanti e l'entrata di due nuovi vip GF ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 17 dicembre 2021) La legge ha fatto il suo corso e finalmente nell’infinita querelle traè stato messo un punto: nella fattispecie, il conduttore è statoa pagare una multa in seguito ad alcune affermazioni fatte sulla conduttrice che per qualche anno è stata sua collega nella trasmissione di Rai 2 “I Fatti Vostri”. Non si è fatta attendere la reazione di, che hato inanche Alfonso. GF Vip, anticipazioni 17 dicembre 2021: tre concorrenti lasciano la Casa La diretta del Grande Fratello Vip 6 di stasera vedrà l'uscita di alcune colonne portanti e l'entrata di due nuovi vip GF ...

