Formazioni ufficiali Salernitana Inter | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ledimatch valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-5-2): Fiorillo; Bogdan, Gyomber, Gagliolo; Delli Carri, Obi, Coulibaly, Kastanos, Ranieri; Ribery, Simy.Allenatore: Colantuono.(3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko.Allenatore: Inzaghi. CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.