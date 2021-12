È Alessio Coletta l’uomo morto ieri in viale Palmiro Togliatti: 21enne indagato per omicidio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si chiama Alessio Coletta, l’uomo di 37anni che ieri ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio intorno alle 16 ed ha visto coinvolti uno scooter, sul quale viaggiava Coletta, ed una macchina, modello smart, sulla quale viaggiava invece un giovane di 21 anni che si è poi fermato a prestare soccorso. Leggi anche: Terribile scontro a Montesacro: centauro in codice rosso Incidente in viale Palmiro Togliatti, morto Alessio Coletta Non c’è stato purtroppo nulla da fare per Alessio Coletta che è morto sul colpo in seguito al violento impatto. La notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente, ora si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si chiamadi 37anni cheha perso la vita in un terribile incidente stradale. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio intorno alle 16 ed ha visto coinvolti uno scooter, sul quale viaggiava, ed una macchina, modello smart, sulla quale viaggiava invece un giovane di 21 anni che si è poi fermato a prestare soccorso. Leggi anche: Terribile scontro a Montesacro: centauro in codice rosso Incidente inNon c’è stato purtroppo nulla da fare perche èsul colpo in seguito al violento impatto. La notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente, ora si ...

