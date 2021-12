Cda Tim | Pietro Labriola pronto a entrare in consiglio Tutti i dossier aperti dopo l' uscita dell' ex Ceo Gubitosi

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La voce era nell’aria, ma Affaritaliani.it può confermarlaaver sentito fonti qualificate: Luigi, 60 anni, non ha più incarichi all’interno di Tim. Lascia dunque il seggio indi amministrazione ache sarà quindi confermato al timone’ex-Sipaver già ricevuto le principali deleghe operative. Segui su affaritaliani.it

tvdigitaldivide : Tim, Gubitosi lascia il Cda. Nessuna maxi buona uscita - Affaritaliani : Tim Cda, Labriola pronto a entrare: i dossier aperti dopo l'uscita di Gubitosi - LaStampa : Tim, Gubitosi lascia il cda, per lui nessuna maxi buona uscita - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: #tim, Gubitosi lascia il cda: nessuna maxi buona uscita - ilmessaggeroit : #tim, Gubitosi lascia il cda: nessuna maxi buona uscita -

... Stellantis ( - 2,3%) e Intesa ( - 2,3%) mentre si mettono in luce Amplifon (+1,8%) e(+1,4%), con il titolo che ha incrementato i rialzi dopo che sono trapelate le dimissioni di Gubitosi dal,...Pochi giorni fa il fondo statunitense ha dichiarato che il proprio approccio "è di natura amichevole" e in tal senso "KKR intende confrontarsi quanto prima con ildiper ottenere il supporto ...Luigi Gubitosi lascia Tim, esce dal cda e dal gruppo. Il manager, secondo quanto si apprende, ha trovato un accordo con la società che rispetta quanto previsto dal contratto, incluse ...(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Telecom Italia ha approvato un accordo per l'uscita dal board dell'ex amministratore delegato Luigi Gubitosi. Il manager, secondo quanto si apprende,..