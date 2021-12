Bomba Grande Fratello Vip, Ecco chi sta per entrare nella casa. Signorini ruba il concorrente più amato di Maria de Filippi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Domani sera si terrà una nuova puntata del Grande Fratello Vip e nella casa potrebbe entrare un uomo che appartiene al mondo di Maria De Filippi. E’ tempo di ingressi e di uscite nel reality condotto da Alfonso Signorini. Soltanto una settimana fa, il presentatore ha comunicato ai concorrenti il termine della trasmissione, che è previsto per lunedì 14 marzo. Altri tre mesi rinchiusi all’interno di quelle mura piene di telecamere. Ma tutti i Vipponi hanno accettato questo nuovo termine, tranne Francesca Cipriani, che ha confessato di avere dei problemi di salute da dover risolvere all’esterno. Per non parlare dell’eliminazione di Alex Belli. Era su lui e sulla sua storia con Soleil Sorge che Alfonso Signorini puntava per la suspance ... Leggi su cityroma (Di venerdì 17 dicembre 2021) Domani sera si terrà una nuova puntata delVip epotrebbeun uomo che appartiene al mondo diDe. E’ tempo di ingressi e di uscite nel reality condotto da Alfonso. Soltanto una settimana fa, il presentatore ha comunicato ai concorrenti il termine della trasmissione, che è previsto per lunedì 14 marzo. Altri tre mesi rinchiusi all’interno di quelle mura piene di telecamere. Ma tutti i Vipponi hanno accettato questo nuovo termine, tranne Francesca Cipriani, che ha confessato di avere dei problemi di salute da dover risolvere all’esterno. Per non parlare dell’eliminazione di Alex Belli. Era su lui e sulla sua storia con Soleil Sorge che Alfonsopuntava per la suspance ...

