Uomini e donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani escono insieme dal programma: è amore (Di giovedì 16 dicembre 2021) Isabella Ricci ha trovato l’amore a Uomini e donne. Nella puntata del 14 dicembre la dama Isabella e il suo cavaliere Fabio Mantovani hanno lasciato il programma emozionati. Una nuova storia d’amore è appena iniziata. Isabella Ricci e Fabio Mantovani: la neo coppia di Uomini e donne La conoscenza tra Isabella e Fabio era iniziata da poco ma tra i due è subito scattato qualcosa di speciale tanto da decidere di lasciare il programma Uomini e donne insieme. La coppia è pronta a lasciare il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 16 dicembre 2021)ha trovato l’. Nella puntata del 14 dicembre la damae il suo cavalierehanno lasciato ilemozionati. Una nuova storia d’è appena iniziata.: la neo coppia diLa conoscenza traera iniziata da poco ma tra i due è subito scattato qualcosa di speciale tanto da decidere di lasciare il. La coppia è pronta a lasciare il ...

