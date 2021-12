Uomini e Donne, Andrea Nicole va via con Ciprian e Gianni la umilia: “Disonesta, la redazione ti paga anche la casa” (VIDEO) (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 15 dicembre, Andrea Nicole ha fatto la sua “scelta” e Gianni Sperti si è scagliato duramente contro di lei. L’opinionista ha accusato la tronista di essere una Disonesta e di non aver portato rispetto alla redazione. In seguito, poi, anche Tina Cipollari ci ha messo il L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nella puntata di oggi di, mercoledì 15 dicembre,ha fatto la sua “scelta” eSperti si è scagliato duramente contro di lei. L’opinionista ha accusato la tronista di essere unae di non aver portato rispetto alla. In seguito, poi,Tina Cipollari ci ha messo il L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

matteosalvinimi : Incredibile video postato oggi (e poi rimosso) da un detenuto che, all’interno di una cella, mostra orgoglioso un o… - fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - Linkiesta : L’ex consigliere Rai, la rissa dalla Berlinguer e la tv che ha senso solo se è orrenda Smettiamola di far finta ch… - donasorry : @L05Mandorino @Anto_Cap_ Non mi piace neanche quando mostrano Albe e Serena, o Luigi e Carola all'inizio, o Dario e… - infoitcultura : Chi è Antonio Stellacci di Uomini e Donne, si sposa con Angela del Trono Over! -