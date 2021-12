Ufficiale | Manolas lascia definitivamente il Napoli! Ecco la sua nuova squadra

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 16 dicembre 2021) È stato un affare che si è definito proprio nelle ultime ore e alla fine è arrivata l’ufficialità tanto attesa:il Napoli. Già oggi in giornata è volato verso ladestinazione e non ha perso tempo nel firmare il nuovo contratto con il nuovo club! È sbarcato oggi stesso ad Atene per poter discutere personalmente gli ultimi dettagli relativi al suo accordo. È fatta:abbandona il Napoli.il trasferimento al nuovo club, Napoli, addionon ha avuto un ottimo feeling con Spalletti. Lo dimostrano le poche presenze in campo. Vero, in parte gli infortuni hanno limitato il potenziale e, di conseguenza, hanno tolto il posto da titolare al difensore greco. Infatti è stato superato nei ...