Ufficiale, accordo UEFA-Citi: per i club subito 2 mld (Di giovedì 16 dicembre 2021) Oggi, il Comitato Esecutivo UEFA ha ricevuto un aggiornamento sul Piano di ripresa del calcio europeo per club, che si propone di utilizzare i proventi delle competizioni UEFA come garanzia per consentire ai club europei di avere liquidità per i prossimi anni. Il piano di finanziamento non prevede scambi di azioni per le competizioni UEFA

