Ucciso da una valanga Jacopo Compagnoni | fratello di Deborah

Leggi su agi

(Di giovedì 16 dicembre 2021) AGI - Il maestro di sci e guida alpinada unain Valfurva, è, 40 anni,dell'ex campionessa di sci. Lo apprende l'AGI dall'entourage della campionessa., 40 anni, lascia due bambine: era guida alpina come papà Giorgio. La sorella“è profondamente scossa”.è stato travolto eda una slavina mentre stava compiendo assieme ad un amico, ricoverato per lo schock in codice verde, un'escursione di sci alpinismo nella zona del Monte Sobretta a circa 2.850 metri in Alta Valtellina in provincia di Sondrio. Secondo le prime informazioni lache lo ha travolto attorno alle ore 12 aveva un fronte di ...