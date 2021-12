Tornano a Reggio Calabria due opere di Antonello da Messina (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le Tavolette di Antonello da Messina , raffiguranti «San Girolamo Penitente» e « La visita dei tre angeli ad Abramo» , sono tornate nella pinacoteca civica di Reggio Calabria . Lo rende noto l’assessore... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le Tavolette dida, raffiguranti «San Girolamo Penitente» e « La visita dei tre angeli ad Abramo» , sono tornate nella pinacoteca civica di. Lo rende noto l’assessore...

tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio. Le Tavolette di Antonello da Messina tornano in Pinacoteca) è stato pubblicato su: Temp… - AvvenirediCal : Le Tavolette di Antonello da Messina tornano a Reggio Calabria ?? Vai qui per la notizia: - Strill_it : Le Tavolette di Antonello da Messina tornano a casa: da oggi la Pinacoteca Civica tornerà ad ospitare i prestigiosi… - infoitinterno : Reggio Calabria, Brunetti convoca conferenza stampa per annunciare nuovo servizio di raccolta dei rifiuti con Tecno… - infoitinterno : Rifiuti a Reggio Calabria, il Comune e Teknoservice ci mettono una pezza: “città divisa in due aree, continua il po… -