Terribile scontro auto moto | 37enne morto sul colpo

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Attimi di paura questo pomeriggio a seguito di un incidente dove ha perso la vita un uomo. Sul posto è intervenuta la polizia locale ma l’esatta dinamica del sinistro è ancora in via di definizione. Incidente mortale in viale Palmiro Togliatti,un uomo L’incidente è avvenuto verso le 16 in Viale Palmiro Togliatti, all’altezza di Viale dei Romanisti, direzione via Tuscolana. Il sinistro ha visto coinvolti unveicolo Kawasaki, il cui conducente, un uomo italiano di 37 anni è deceduto sul posto e un’vettura Mercedes Smart, il cui conducente, un uomo italiano di 21 anni si è fermato a prestare soccorso ed è stato condotto all’ospedale Vannini per gli accertamenti di rito. Sul posto per i rilievi il V gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale. Ai caschi bianchi che hanno chiuso Viale Palmiro Togliatti , da Viale ...