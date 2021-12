Sciopero generale, Cgil e Uil in piazza contro Draghi. Oggi l’Italia si ferma (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic – Cgil e Uil in piazza per lo Sciopero generale contro la manovra del governo Draghi: giovedì nero per molti settori, a cominciare dal trasporto pubblico. Per otto ore sono rischio, pur nel rispetto delle fasce di garanzia, alcuni servizi importanti, dai trasporti – con riflettori sui treni dei pendolari, tra orari e convogli garantiti – alle banche, mentre resteranno fuori dalla protesta il comparto sanità, scuola e poste. “Insieme per la giustizia“, lo slogan della protesta che sarà accompagnata dalla manifestazione nazionale che si terrà a Roma in contemporanea con altre città italiane come Milano, Bari, Cagliari e Palermo. Lo Sciopero è stato proclamato “a sostegno delle proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per la modifica alla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic –e Uil inper lola manovra del governo: giovedì nero per molti settori, a cominciare dal trasporto pubblico. Per otto ore sono rischio, pur nel rispetto delle fasce di garanzia, alcuni servizi importanti, dai trasporti – con riflettori sui treni dei pendolari, tra orari e convogli garantiti – alle banche, mentre resteranno fuori dalla protesta il comparto sanità, scuola e poste. “Insieme per la giustizia“, lo slogan della protesta che sarà accompagnata dalla manifestazione nazionale che si terrà a Roma in contemporanea con altre città italiane come Milano, Bari, Cagliari e Palermo. Loè stato proclamato “a sostegno delle proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per la modifica alla ...

CottarelliCPI : Questo tweet non piacerà a molti ma pazienza. Credo che la decisione di proclamare lo sciopero generale, uno strume… - ilfoglio_it : Lo sciopero generale poteva andare bene nell'Ottocento, ma ai giorni nostri non poter montare sul treno per andare… - NicolaPorro : Cgil e Uil vanno avanti con lo #scioperogenerale. Ma ormai i #sindacati chi rappresentano? L'affondo di Antonio Mas… - Majden3 : RT @fattoquotidiano: 'CONTRO LA PANDEMIA SALARIALE' Il sociologo Domenico De Masi spiega le ragioni del sì allo sciopero generale @scannavo… - FabrizioL5 : @LiguriaOggi Qualcuno potrebbe spiegare in modo sintetico per cosa è questo sciopero generale senza tanti giri di parole? -