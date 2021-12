Sabato, Domenica e Lunedì: da Ranieri a Castellitto, fiasco per la Rai che si ‘clona’ (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sabato, Domenica e Lunedì - Sergio Castellitto e Fabrizia Sacchi La versione di Sabato, Domenica e Lunedì interpretata da Sergio Castellitto si è fermata su Rai 1 al 15.4%, un dato tiepido se consideriamo altresì che lo scorso anno l’affine Natale in Casa Cupiello registrò un eccellente 23.9%. Cosa ha scatenato un calo così importante? Senz’altro l’argomento trattato ma bisogna anche considerare che la commedia di Eduardo De Filippo con protagonista la famiglia Priore era fin troppo nota al pubblico di Rai 1, perchè già realizzata per un progetto simile da Massimo Ranieri. Nel 2012 l’attore napoletano fu protagonista di un’operazione gemella a quella portata avanti adesso da Castellitto con il regista Edoardo De ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 16 dicembre 2021)- Sergioe Fabrizia Sacchi La versione diinterpretata da Sergiosi è fermata su Rai 1 al 15.4%, un dato tiepido se consideriamo altresì che lo scorso anno l’affine Natale in Casa Cupiello registrò un eccellente 23.9%. Cosa ha scatenato un calo così importante? Senz’altro l’argomento trattato ma bisogna anche considerare che la commedia di Eduardo De Filippo con protagonista la famiglia Priore era fin troppo nota al pubblico di Rai 1, perchè già realizzata per un progetto simile da Massimo. Nel 2012 l’attore napoletano fu protagonista di un’operazione gemella a quella portata avanti adesso dacon il regista Edoardo De ...

