Rientri dall’estero: tutte le nuove regole per bambini e ragazzi, tra tamponi e Green pass (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Governo italiano ha deciso di imporre la quarantena ai non vaccinati che arrivano dall’estero con l’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza. Sarà valida fino al 31 marzo 2022. Ecco tutte le regole che riguardano bambini e ragazzi. LEGGI ANCHE: Sanità, l’appello dei chirurghi italiani a Draghi e Speranza: “Non si muore solo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Governo italiano ha deciso di imporre la quarantena ai non vaccinati che arrivanocon l’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza. Sarà valida fino al 31 marzo 2022. Eccoleche riguardano. LEGGI ANCHE: Sanità, l’appello dei chirurghi italiani a Draghi e Speranza: “Non si muore solo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

und3rscor3 : Decreto legge GU n.297 del 15-12-2021 con validità da oggi 16/12/2021 riguardante i RIENTRI in ITALIA dall'estero:… - malikapollo : @GregorioSamueli @FabbFR2019 @vitalbaa @marattin @OmnibusLa7 @alessandrasard1 Il tampone viene chiesto solo se rien… - peterkama : natale normale , rientri dall'estero per trovare i tuoi? tampone obbligatorio - BianchiDaniele8 : @LaStampa Errata corrige, nel decreto rientri dall'estero invece di ' tamponi' leggasi 'zamponi'. Buone feste! E grazie ai #novaxnobrain - ACurino : @fabioferrero71 @CarloGarzia @marcobertozzi Se per questo allora il greenpass lo copre sempre e non solo quando rientri dall’estero -